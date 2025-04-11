حادث مؤسف.. جنازة تتحول إلى كابوس بسقوط المشيعين في القبر!

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في مشهد مأسوي، تحولت جنازة في فيلادلفيا بالولايات المتحدة إلى كارثة، عندما تعثر حاملو النعش وسقطوا مع التابوت داخل القبر.



وثقت عائلة الميت الواقعة وجرى نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل "فيروسي" وسط تساؤل وحيرة المتابعين.