living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وصول حاملة طائرات أميركية جديدة إلى الشرق الأوسط

11
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الخميس، عن وصول حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" (CVN 70) إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار تعزيز الوجود العسكري لحماية خطوط الملاحة والتجارة في المنطقة. وتنضم "كارل فينسون" إلى حاملة الطائرات "يو إس إس هاري إس. ترومان" (CVN 75) التي تعمل بالفعل في نطاق مسؤولية القيادة.

وأوضحت القيادة في بيان نُشر عبر منصة "إكس"، أن الحاملة الجديدة مزودة بجناح جوي متكامل يشمل مقاتلات الشبح المتقدمة إف-35 سي لايتنينغ الثانية، وتعمل جنبًا إلى جنب مع القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة لردع التهديدات وضمان أمن الملاحة البحرية.

ويأتي هذا التطور في وقت تشن فيه الولايات المتحدة حملة جوية مكثفة ضد مواقع تابعة للحوثيين في اليمن. وبحسب مسؤول عسكري أميركي، استهدفت الضربات أكثر من 100 هدف منذ انطلاق العملية في منتصف آذار الماضي.

ويواصل الحوثيون، المدعومون من إيران، شن هجمات على سفن أميركية في البحر الأحمر وخليج عدن، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل، بدعوى دعمهم للفلسطينيين في قطاع غزة. وكانوا قد أوقفوا تلك الهجمات مؤقتًا بعد دخول هدنة حيز التنفيذ في كانون الثاني، لكنهم عادوا لتهديداتهم مع استئناف إسرائيل هجومها على القطاع في 18 آذار، عقب قطع الإمدادات عن غزة في مطلع الشهر ذاته.

وترتبط الحملة الجوية الأميركية الأخيرة بشكل مباشر بتصاعد تهديدات الحوثيين، الذين أعلنوا نيتهم استئناف الهجمات ردًا على ما وصفوه بـ"الحصار الإسرائيلي على غزة".

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout