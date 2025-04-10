مستشار خامنئي حذر من "طرد" المفتشين الدوليين في حال تواصل التهديدات بحق إيران

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حذّر مستشار للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي علي شمخاني من أن "طهران قد تتخذ إجراءات رادعة تبلغ حد طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال تواصل التهديدات بحق طهران، وذلك قبل مباحثات مع الولايات المتحدة.

وكتب شمخاني عبر حسابه على منصة "إكس": "ان تواصل التهديدات الخارجية ووضع إيران في حالة هجوم عسكري قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات رادعة مثل طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف التعاون معها". أضاف "وقد يكون نقل المواد المخصبة إلى مواقع آمنة وغير معلنة في إيران على جدول الأعمال أيضا".