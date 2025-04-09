living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ميغان ماركل تكشف أسرارا شخصية.. وما حدث بعد الإنجاب

9
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت زوجة الأمير هاري ميغان ماركل، الثلاثاء، أنها عانت مضاعفات صحية بعد الإنجاب، على ما جاء في برنامجها الصوتي الجديد الذي استضافت خلاله مؤسِسَة تطبيق المواعدة "بامبل" ويتني وولف هيرد.

وقالت دوقة ساسكس: "لقد مررنا كلانا بتجارب متشابهة جدا خلال مرحلة ما بعد الإنجاب، من دون أن تعرف إحدانا الأخرى في ذلك الوقت، إذ عانت كلّ منا من الارتعاج التالي للولادة" المعروف أيضا بتسمم الحمل بعد الولادة.

وأضافت الممثلة السابقة البالغة 43 عاما "إنه أمر نادر جدا ومخيف".

ويُعَدّ الارتعاج التالي للولادة حالة نادرة، ومن عوارضه ارتفاع ضغط الدم وتورمات كبيرة (انتفاخات)، وزيادة البروتين في بول الأم.

وقد تشمل الأعراض صداعا مستمرا وطنينا في الأذنين وظهور بقع سوداء أو ساطعة في الرؤية، أو ألما شديدا أسفل الضلوع.

ولدى ميغان ماركل وهاري طفلان هما آرتشي وليلي، يبلغان راهنا 5 سنوات و3. ولم تحدد الدوقة أي ولادة تعرّضت فيها لهذه المضاعفات.

وتهدف مدوّنتها الصوتية الجديدة بعنوان "كونفيشنز أوف إيه فيميل فاوندر" (أي "اعترافات مؤسِسة")، والذي تستضيف فيه رائدات أعمال، إلى إعطاء صورة جديدة عن نفسها.

وأعادت ماركل أخيرا تسمية علامتها التجارية "آز إيفر"، التي أطلقتها منذ عام، التي تشمل منتجات للديكور المنزلي، وكتب طبخ، ومعدات لليوغا.

وفي مارس، أعلنت عن مسلسل طبخ جديد على منصة "نتفليكس" سخرت منه الصحافة البريطانية.

وأطلقت، الثلاثاء، مدونتها الصوتية الجديدة، لكنها قوبلت أيضا بانتقادات صحفية.

ورأت صحيفة "الغارديان" أن الحلقة الأولى مع مؤسِسة "بامبل" ليست "مرجعا للنصائح المهنية المحددة والبناءة بل هي ببساطة مناقشة محمومة بين صديقتين متشابهين في التفكير، كان من الممكن أن تتم بسهولة خلف أبواب مغلقة فاخرة".

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout