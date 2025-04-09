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زلزال 5 درجات يضرب تايوان.. واهتزاز المباني بالعاصمة تايبيه

9
APRIL
2025
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ضرب زلزال بقوة 5 درجات شمال شرق تايوان الأربعاء، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ما تسبب باهتزاز المباني في العاصمة تايبيه.
 
وأضافت الهيئة الأميركية أن الزلزال ضرب على عمق نحو 70 كيلومترا في مقاطعة ييلان، بالقرب من تايبيه.
 
وأفاد جهاز الإطفاء في ييلان لوكالة "فرانس برس" أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.
 
ويتم الشعور بالزلازل العميقة على نطاق واسع بينما تتسبب عادة في أضرار أقل من الزلازل الضحلة.
 
وغالبا ما تتعرض تايوان للزلازل بسبب موقعها على حافتي صفيحتين تكتونيتين بالقرب من منطقة الحزام الناري في المحيط الهادئ، التي تصنفها هيئة المسح الجيولوجي الأميركية على أنها الأكثر نشاطا زلزاليا في العالم.
 
وفي أبريل (نيسان) من عام 2024، ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات الجزيرة وأسفر عن مقتل 17 شخصا، حيث اعتبره المسؤولون الأقوى منذ 25 عاما.
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