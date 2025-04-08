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القوات الأميركية غادرت مركز دعم أوكرانيا الرئيسي في أوروبا

8
APRIL
2025
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ذكر الموقع الإلكتروني للقيادة الأميركية في أوروبا وإفريقيا أن "الولايات المتحدة بدأت في نقل المعدات العسكرية والأفراد من منطقة مطار ياسينكا جنوب شرقي بولندا، واشار بيان الى ان "الجيش الأميركي اعلن عن إعادة الانتشار المخطط لها للمعدات العسكرية الأميركية والأفراد العسكريين من مطار ياسينكا".

وأشار البيان إلى أن "قرار الانتشار يأتي بهدف تحسين العمليات العسكرية وزيادة الكفاءة، وأن المعدات والأفراد سيتم نقلهم إلى موقع آخر في داخل البلاد".

ومن جانبه، أكد الرئيس البولندي أندريه دودا أن "القوات الأميركية التي يجري سحبها من ياسينكا لن تغادر أراضي البلاد".

وأصبحت ياسينكا نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأميركية في عام 2022 بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وعلى مدار3 أعوام حتى الآن، كانت المنطقة مركزا لوجستيا يمر عبره أكثر من 90% من الأسلحة والمعدات العسكرية التي تزود بها دول حلف "الناتو" نظام كييف.

 وأكدت موسكو مرارا أن عمليات ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا يعيق التسوية، وتورط دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع، كما أنها "لعب بالنار".

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