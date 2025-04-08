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قالت الصين، اليوم الثلاثاء، إنها "ستقاتل حتى النهاية" وستتخذ تدابير مضادة ضد الولايات المتحدة لحماية مصالحها بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على الواردات الصينية.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية بيانا صباح اليوم الثلاثاء جاء فيه أن فرض الولايات المتحدة ما يسمى بـ "الرسوم الجمركية المتبادلة" على الصين هو "غير مبرر تماما ويعد ممارسة تقليدية للبلطجة الأحادية."

وفرضت الصين رسوما جمركية انتقامية، وألمحت الوزارة إلى إمكانية فرض المزيد من الرسوم في المستقبل.

وأضاف البيان: "الإجراءات المضادة التي اتخذتها الصين تهدف إلى حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، والحفاظ على النظام التجاري الدولي الطبيعي. وهي إجراءات مشروعة تماما."

وتابع البيان: "تهديد الولايات المتحدة بتصعيد الرسوم على الصين هو خطأ فوق الخطأ، ويكشف مرة أخرى عن الطبيعة الابتزازية للولايات المتحدة. الصين لن تقبل بذلك أبدا. إذا أصرت الولايات المتحدة على موقفها، ستقاتل الصين حتى النهاية."

وأثار تهديد دونالد ترامب يوم الإثنين بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين مخاوف جديدة من أن مساعيه لإعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي قد تؤدي إلى حرب تجارية مدمرة ماليا.

وأصبحت أسواق الأسهم، من طوكيو إلى نيويورك، أكثر اضطرابا مع تفاقم الحرب التجارية القائمة.

وجاء تهديد ترامب بعد أن أعلنت الصين عزمها الرد على الرسوم الجمركية التي أعلنها الأسبوع الماضي.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": إذا لم تتراجع الصين عن الزيادة بنسبة 34% فوق ممارساتها التجارية طويلة الأمد المسيئة، وذلك بحلول يوم غد، 8 أبريل 2025، فإن الولايات المتحدة ستفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 50% على الصين، اعتبارا من 9 أبريل."

وأضاف: "علاوة على ذلك، سيتم إنهاء جميع المحادثات مع الصين بشأن الاجتماعات التي طلبوها معنا".

وإذا نفذ ترامب رسومه الجديدة على المنتجات الصينية، فإن إجمالي الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الصينية سيصل إلى 104%. وستُضاف الرسوم الجديدة إلى تعريفات بنسبة 20% فُرضت كعقوبة على تهريب الفنتانيل، بالإضافة إلى تعريفات بنسبة 34% تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.