بعد اعتراضها على دعم إسرائيل..مايكروسوفت تطرد إبتهال أبو سعد

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طردت "مايكروسوفت" المهندسة المغربية إبتهال أبو سعد، التي اعترضت علنا على تقديم الشركة أدوات الذكاء الاصطناعي للجيش الإسرائيلي.

وكشفت "سي إن بي سي"، أن أبو السعد وزميلة أخرى لها تم فصلهما من الشركة الأميركية بسبب اعتراضهما على التعاون مع إسرائيل، وفق وثائق اطلعت عليها الشبكة الإخبارية الأميركية.

وحسب الوثائق، فإن إبتهال، مهندسة البرمجيات في قسم الذكاء الاصطناعي بالشركة ومقر عملها كندا، فصلت يوم الإثنين لـ"سبب وجيه، أو سوء سلوك متعمد، أو عصيان، أو إهمال متعمد للواجب".

وقالت تقارير صحفية إن أبو سعد تلقت دعوة لمكالمة فيديو مع الموارد البشرية لـ"مايكروسوفت"، حيث أُبلغت بأنه سيتم فصلها فورا.

كما فصلت فانيا أغراوال، وهي مهندسة برمجيات أخرى في "مايكروسوفت"، أعلنت استقالتها من الشركة سابقا، لكن "مايكروسوفت" أنهت خدماتها يوم الإثنين أيضا، حسب الوثائق.

ولم تستجب "مايكروسوفت" فورا لطلب التعليق.

ومؤخرا قاطعت إبتهال أبو سعد كلمة المدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي في "مايكروسوفت" مصطفى سليمان، في تجمع علني، احتجاجا على علاقات الشركة مع إسرائيل.

وجاء ذلك خلال احتفال أقامته الشركة في ريدموند بواشنطن، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها.

وقالت الموظفة عندما قاطعت كلمة سليمان: "أنت من تجار الحرب. توقف عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإبادة الجماعية"، في إشارة إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ورد سليمان الذي كان يتحدث في كلمته عن منتج للشركة للمساعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، على الموظفة قائلا: "أسمع احتجاجك. شكرا لك"، ثم جرى إبعاد المهندسة عن المكان.

وكانت صحيفة "غارديان" البريطانية قد كشفت أن "مايكروسوفت" ضمت جهودها إلى الجيش الإسرائيلي في غزة بعد 7 أكتوبر 2023، حيث تشير وثائق إلى أن الجيش استخدم منتجات وخدمات الشركة، بما في ذلك تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وتظهر الوثائق أن اعتماد الجيش الإسرائيلي على تقنيات "مايكروسوفت" ازداد بشكل كبير خلال المرحلة الأكثر كثافة من القتال والقصف في غزة، على الأرجح في ضوء الحاجة المتزايدة لتحليل الأهداف واتخاذ القرارات بضربها.