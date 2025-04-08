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ترامب يخطط لإقامة عرض عسكري في وشنطن "في عيد ميلاده"

8
APRIL
2025
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تخطط الإدارة الأميركية لإقامة عرض عسكري يوم 14 يونيو في العاصمة واشنطن، على ما أعلنت عمدة واشنطن موريل باوزر.
 
ونقلت شبكة "سي ان ان" الإخبارية عن باوزر قولها، يوم الاثنين، إدارة ترامب في "مرحلة مبكرة" من التخطيط لعرض عسكري سيُقام في المدينة.
 
تأتي تصريحات عمدة واشنطن بعد يوم من نشر صحيفة "واشنطن سيتي بيبر" تقريرًا يفيد بأن إدارة ترامب تأمل في أن تستضيف المدينة "عرضًا عسكريًا" في 14 يونيو، وهو الذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس الجيش الأميركي والذكرى التاسعة والسبعين لميلاد ترامب.
 
وذكرت الصحيفة أن الخطط الأولية تدعو إلى أن يمتد العرض من مقر وزارة الدفاع "البنتاغون" في أرلينغتون إلى البيت الأبيض.
 
 وعند سؤالها عن هذا التقرير خلال مؤتمر صحفي، قالت باوزر: "لا أعرف ما إذا كان قد تم وصفه بأنه عرض عسكري، ولكن ربما يكون كذلك".
 
وأضافت "لم أشارك في الأمر بشكل مباشر بعد. على حد علمي - أعتقد أن وزارة الأمن الداخلي، وربما البيت الأبيض - تواصلت مع فريق عملنا للفعاليات الخاصة، وهو ما يفعله معظم الراغبين في تنظيم عرض عسكري في المنطقة (...) مضيفةً أن التخطيط "في مراحله الأولى".
 
كان ترامب يأمل في استضافة عرض عسكري خلال ولايته الأولى، لكنه ألغى العرض بعد أن أعلنت المدينة أنه سيكلف عشرات الملايين من الدولارات، وفقًا لما ذكرته شبكة سي إن إن سابقًا.
 
لم يُجب متحدث باسم رئيس البلدية فورًا على سؤال طلب مزيدًا من التفاصيل حول تنسيق الإدارة مع المدينة للتخطيط للعرض. تواصلت CNN مع البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي والجيش ووزارة الدفاع للتعليق.
 
وصرح رئيس مقاطعة أرلينغتون، تاكيس كارانتونيس، في بيان أن المقاطعة تلقت اتصالًا من جهاز الخدمة السرية يوم الجمعة "بشأن إمكانية تنظيم عرض عسكري للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس الجيش الأميركي، ولكن لم تُقدم أي تفاصيل أخرى".
 
 وأضاف أن المقاطعة، التي تضم البنتاغون والعديد من العسكريين العاملين والمتقاعدين، لم تتلق طلبًا رسميًا من الحكومة الفيدرالية للحصول على أي مساعدة للعرض.
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