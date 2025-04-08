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ترامب يتحدث عن "تطور كبير"..!

8
APRIL
2025
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الإثنين، أن بلاده ستجري "محادثات مباشرة" مع إيران بشأن برنامج طهران النووي، معربًا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق جديد.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، حيث أشار إلى أن "اجتماعًا كبيرًا للغاية" سيُعقد يوم السبت، متوقعًا أن تُكلّل هذه المحادثات بالنجاح.

وقال ترامب: "نأمل أن تكلل هذه المحادثات بالنجاح، وأعتقد أن نجاحها سيكون في مصلحة إيران، ونأمل أن يحدث ذلك".

لكن في طهران، شككت وكالة "نور نيوز" التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني في تصريحات ترامب، ووصفتها بأنها "عملية نفسية تهدف إلى التأثير على الرأي العام المحلي والأجنبي"، معتبرة أنها لا تعكس واقعًا دبلوماسيًا، بل تأتي في سياق "تأجيج حرب الروايات".

ورفضت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة التعليق على ما أعلنه ترامب بشأن المحادثات المباشرة أو الاجتماع المرتقب.

وكانت إيران قد رفضت سابقًا عروضًا أميركية لإجراء محادثات مباشرة، مفضّلةً بدلًا من ذلك الدخول في مفاوضات غير مباشرة. ووفق ما كشفه مصدر مطّلع لشبكة CNN، فقد وجّه ترامب في آذار الماضي رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، يقترح فيها إجراء مفاوضات بشأن اتفاق نووي جديد، مع تحديد مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي يوم الإثنين، إن "الرد الإيراني قد تم تسليمه إلى الولايات المتحدة، ونحن ننتظر قرارها في هذا الشأن". وأكد أن العرض الإيراني لإجراء محادثات غير مباشرة "عرض سخي ومسؤول، بالنظر إلى تاريخ هذه القضية والاتجاهات التي شهدتها خلال العقد الماضي"، بحسب ما أوردته وكالة "مهر" شبه الرسمية.

أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فقد أكد أن مسؤولية أي مفاوضات مستقبلية ستكون منوطة بوزارة الخارجية، مشددًا في مقابلة مع وكالة "تسنيم" على أن اقتراح التفاوض المباشر "غير مقبول لدينا، للأسباب التي ذكرناها مرارًا وتكرارًا"، لكنه أشار إلى استعداد بلاده "لخوض مفاوضات غير مباشرة عبر سلطنة عُمان".

وختم عراقجي بالقول: "الكرة الآن في ملعب أميركا للرد على اقتراح الجمهورية الإسلامية. لسنا في عجلة من أمرنا، لكننا مستعدون لأي طارئ".

وفي السياق نفسه، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده "عملت على بناء قدراتها الدفاعية على مدى العقود الخمسة الماضية، وأن أي تهديد سيلقى ردًا صارمًا من إيران".

 

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