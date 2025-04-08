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طهران وواشنطن ستجريان محادثات «غير مباشرة» في عُمان السبت

8
APRIL
2025
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الشرق الأوسط السعودية: واشنطن-

أعلن وزير الخارجية الإيراني الثلاثاء أن إيران والولايات المتحدة ستجريان محادثات «غير مباشرة رفيعة المستوى» في عُمان السبت، بعد ساعات من تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقد بلاده محادثات مع طهران.

 

وأفاد عباس عراقجي في منشور على منصة إكس أن «إيران والولايات المتحدة ستجتمعان في عُمان السبت لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى»، مضيفا «إنها فرصة بقدر ما هي اختبار. الكرة في ملعب أميركا».

 

وكان 3 مسؤولين إيرانيين مطلعين أبلغوا صحيفة «نيويورك تايمز» بأن من المقرر أن يلتقي ممثلون عن طهران وواشنطن في سلطنة عُمان يوم السبت، لإجراء محادثات غير مباشرة.

 

لكن المسؤولين الإيرانيين أوضحوا أن فهم طهران لطبيعة تلك المحادثات يختلف جزئياً عما صرح به ترمب، مؤكدين أن الجانبين سيجلسان في غرفتين منفصلتين، على أن يتولى دبلوماسيون عُمانيون نقل الرسائل بينهما.

 

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الإيرانيين قولهم إن طهران منفتحة على محادثات مباشرة مع واشنطن في حال أحرزت المفاوضات غير المباشرة تقدماً ملموساً.

الشرق الأوسط
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