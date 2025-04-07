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إليكم الدول الأكثر تأثرًا برسوم ترامب!

7
APRIL
2025
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أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في مذكرة نشرتها الاثنين أن الدول الأوروبية الأكثر تأثرا بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية ستكون إيرلندا وسلوفاكيا وألمانيا والمجر وإيطاليا والنمسا.

ويستند هذا التقييم إلى نسبة الصادرات إلى الولايات المتحدة في اقتصاد كل بلد.

وحذرت الوكالة من أن "تأثير الرسوم الجمركية الجديدة" التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء "سيختلف بشكل كبير بحسب القطاع".

وفي الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يكون قطاعا الآلات والمشروبات الكحولية "الأكثر تضررا لأن أكثر من خمس صادرات هذه المنتجات متجهة إلى الولايات المتحدة"، حسب تحليلها.

وذكرت الوكالة أن "رد فعل الاتحاد الأوروبي سيحدد التأثير الإجمالي على الاقتصادات"، وذلك اعتمادا على ما إذا كان الاتحاد سيفرض المزيد من الرسوم الجمركية أم لا.

ويحاول الاتحاد الأوروبي التفاوض مع الولايات المتحدة لخفض هذه التعرفات لكنه يستعد أيضا للرد بالمثل.

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