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تنظيم ماراثون بيونغيانغ للمرة الأولى منذ 6 سنوات

7
APRIL
2025
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نظمت كوريا الشمالية، الأحد، ماراثون بيونغيانغ الدولي للمرة الأولى منذ 6 سنوات، إذ استضافت الدولة المنعزلة عدائين أجانب بعدما أغلقت حدودها إلى حد كبير خلال جائحة كوفيد-19.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية وصحيفة رودونغ شينمون أن رياضيين من الصين ورومانيا ودول أخرى وصلوا إلى كوريا الشمالية للمشاركة في الفعالية.
 
وقال سيمون كوكريل المدير العام لشركة كوريو تورز، التي تتخذ من بكين مقرا، في منشورات على إنستغرام مع صور تظهر شوارع ومنطقة ترفيهية في بيونغيانغ إن نحو 200 أجنبي وصلوا إلى العاصمة الكورية الشمالية يومي الجمعة والسبت وإن العدائين القادمين من الخارج تدربوا في فندق في بيونغيانغ استعدادا لسباق الأحد.
 
وشركة كوريو تورز الشريك الرسمي لماراثون بيونغيانغ إذ تساعد في ترتيب عملية التسجيل في الحدث للزوار من الخارج.
 
ولم تعلن وسائل الإعلام المحلية اسم الفائز بعد.
 
وأغلقت الدولة المنعزلة حدودها في عام 2020 في بداية الجائحة، لكنها بدأت ترفع القيود ببطء منذ عام 2023.
 
وسمحت كوريا الشمالية لبعض مجموعات السياح الروس بالدخول، لكن عاصمتها لا تزال مغلقة أمام السياحة العادية.
 
وماراثون بيونغيانغ الدولي واحد من الفعاليات التي تقام في ذكرى ميلاد كيم إيل سونغ مؤسس كوريا الشمالية وجد الزعيم الحالي كيم جونغ أون، والتي تحل في 15 أبريل.
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