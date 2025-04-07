مجموعة السبع: المناورات الصينية تزيد التوترات عبر مضيق تايوان

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أعرب قادة دول مجموعة السبع يوم الأحد عن "قلق عميق" إزاء المناورات العسكرية الصينية واسعة النطاق الأخيرة حول جزيرة تايوان.

ودان وزراء خارجية دول مجموعة السبع - بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة - بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي "الأعمال الاستفزازية" التي تقوم بها بكين.

وقالوا في بيان مشترك: "هذه الأنشطة المتزايدة التواتر والمزعزعة للاستقرار تزيد من التوترات عبر مضيق تايوان وتعرض الأمن والازدهار العالميين للخطر"، وفق ما نشرته وكالة "د.ب.أ".

وأضاف البيان أن أعضاء مجموعة السبع والمجتمع الدولي لديهم مصلحة في الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وتابع "نعارض أي أعمال أحادية تهدد هذا السلام والاستقرار، بما في ذلك بالقوة أو الإكراه".

وأجرى الجيش الصيني التدريبات على مدى يومين في أوائل أبريل/نيسان. وقال الجيش إن التدريبات، التي شاركت فيها القوات البرية والبحرية والجوية ووحدة الصواريخ، تضمنت ضربات دقيقة على أهداف تحاكي موانئ رئيسية ومنشآت للطاقة.

بالإضافة إلى التدريبات العسكرية المنتظمة، تحلق الطائرات المقاتلة الصينية بشكل شبه يومي في منطقة الدفاع الجوي التايوانية، مما يستدعي عادة ردا من القوات الجوية التايوانية.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها ولطالما هددت بغزوها في الماضي. وحذرت دولا أخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بالتوقف عن دعم تايوان، وهو ما تعتبره تدخلا في شؤونها الداخلية.