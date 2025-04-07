شتائم ولكمات على مقاعد البدلاء تثير فضيحة بكرة القدم الإسبانية

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أزمة فريق نادي "بلد الوليد" أو Real Valladolid الإسباني، تحتدم عليه مختلفة في كل مرة، وأحدثها هزيمته الكبرى في عقر داره 0-4 أمام Getafe أمس الأحد، وهو ما أبعده أكثر عن منطقة الأمان. إلا أن ما حدث على مقاعد البدلاء في ملعب José Zorrilla بعد نهاية المباراة، زاد أكثر من طعم الهزيمة التي تغذت بمشهد صادم عكس عمق أزمة الفريق الذي لم يحقق إلا انتصارين فقط في 30 مباراة هذا الموسم.

والذي حدث، نراه في الفيديو المعروض أدناه، وهو لحادثة غير عادية، جرت على مقاعد بدلاء نادي "بلد الوليد"عندما اشتبك اثنان من لاعبيه، هما Juan Miguel Latasa وزميله Luis Pérez الذي ارتجل معه شتائم تطورت إلى لكمات صورتها الكاميرات وانتشرت مقاطعها الفيديوية بدقائق في مواقع التواصل، مسببة فضيحة لكرة القدم الإسبانية، خفف منها بعض الشيء زميلهما السويسري "إيراي كوميرت" بفصل أحدهما عن الآخر.

وكشفت خدمة DAZN الإعلامية عبر الانترنت، تفاصيل ما جرى بين الزميلين أثناء المشادة، حيث صرخ "لاتاسا" غاضبا: "هذا هراء يا رجل.! ألا ترى أن هذا لا يفيد شيئًا؟ كل هذا كلام فارغ!" فرد عليه بيريس وصرخ: "اصمت!" ليرد لاتاسا بمزيد من الغضب: "بل أنت من يجب عليه أن يصمت يا لويس! أنت لست في موقف يسمح لك بالحديث!" وعندها لجأ بيريس إلى العنف الجسدي.

وأصدر "بلد الوليد" بيانا رفض فيه مجريات المشاجرة، ووعد باتخاذ إجراءات تأديبية بحق المتعاركين، وقال: "نأسف بشدة للصورة التي قدمها لاعبانا. يجب توجيه الإحباط الناتج عن ظروفنا الرياضية الحالية نحو مزيد من الالتزام وتحسين الأداء والموقف، وليس نحو الانقسام والمواجهة. لذلك، دفاعا عن صورة النادي واحتراما للزملاء والجماهير، سيتم تطبيق اللوائح التأديبية على اللاعبين" إلا أنه لم يذكر نوع التأديب.