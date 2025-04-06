موقف "مفاجئ" من ماسك بشأن رسوم ترامب الجمركية

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في خطوة مفاجئة، أعلن إيلون ماسك عن اختلافه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن سياسة التعريفات الجمركية، ما يعكس ابتعادا متزايدا بين الملياردير الشهير والبيت الأبيض. حسب صحفية "ديلي ميل" البريطانية.

وفي تصريح خلال تجمع سياسي، قال مستشار ترامب إنه يأمل في الوصول إلى "وضع بدون تعريفات" بين الولايات المتحدة وأوروبا، بهدف إنشاء منطقة تجارة حرة.

وجاء هذا التصريح بعد أن أعلن ترامب الأربعاء، عن فرض تعريفات جمركية بنسبة 20 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تعريفات أعلى على دول أخرى.

ومع تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والعديد من دول العالم، اختار ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، اتخاذ موقف مختلف، ففي تجمع افتراضي مع نائب رئيس وزراء إيطاليا، ماتيو سالفيني، أعرب ماسك عن أمله في أن يتمكن كل من الولايات المتحدة وأوروبا من بناء شراكة تجارية وثيقة، مشيرا إلى ضرورة التحرك نحو "وضع بدون تعريفات"، ما سيساهم في إنشاء منطقة تجارة حرة بين أوروبا وأميركا الشمالية.

وفي وقت لاحق، شن ماسك هجوما على مستشار التجارة في البيت الأبيض، بيتر نافارو، بعد تصريحاته على قناة "سي إن إن" التي أكد فيها أن التعريفات ستؤتي ثمارها في النهاية.

وكتب ماسك على حسابه في "إكس": "الحصول على دكتوراه في الاقتصاد من هارفارد ليس أمرا جيدا، بل يؤدي إلى مشكلة الغرور"، مشيرا إلى أن نافارو "لم يبنِ شيئا".

من جانب آخر، كان نافارو قد دافع عن سياسة التعريفات قائلا إن الولايات المتحدة بحاجة إلى فرض رسوم جمركية مقابلة على الدول التي تفرض عليها تعريفات عالية. وذكر أن الصين على سبيل المثال، يجب أن تدفع تعريفات بنسبة 34 بالمئة نظرا لما يراه تلاعبا في العملة من جانبها.

وخسر ماسك مليارات الدولارات في رد فعل السوق على التعريفات، حيث شهدت سوق الأسهم الأميركية أسوأ أسبوع تداول في 5 سنوات.

وانخفضت أسهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية 8 بالمئة.