إيران لمفاوضات «ندية» مع ترمب

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الشرق الأوسط السعودية: طهران-

ألقت إيران بالكرة مجدداً إلى ملعب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد أن صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان السبت، بأن بلاده مستعدة لحوار «على قدم المساواة» مع الولايات المتحدة.

ولم يوضح بزشكيان ما إذا كان هذا الاستعداد يعني القبول بمفاوضات مباشرة مع الإدارة الأميركية، لكنها محاولة لكسب الوقت.

وتساءل بزشكيان: «إذا كان الطرف الآخر يريد التفاوض، فلماذا يقوم بالتهديد؟»، وذلك وفق ما نقلت عنه وكالة «إرنا».

من جهته، قال قائد «الحرس الثوري» الإيراني، حسين سلامي، إن «إيران لن تبدأ حرباً، لكنها مستعدة تماماً لمواجهة أي تهديدات عسكرية من قبل العدو»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.



