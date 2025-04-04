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من الطائرة الرئاسية.. ترامب يحسم الجدل بشأن مصير ماسك

4
APRIL
2025
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قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعما جديدا لمستشاره الملياردير إيلون ماسك، يوم الخميس، وسط انتقادات لحملة ماسك لخفض الإنفاق الحكومي، وقال إنه يستطيع البقاء "بقدر ما يريد"، لكنه سيعود في نهاية المطاف إلى أعماله.
 
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه إلى فلوريدا لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة "إيلون رائع".
 
وتعرض ماسك، رئيس تسلا وسبيس إكس، لانتقادات حادة بسبب إشرافه على إدارة للكفاءة الحكومية تعمل على فصل آلاف الموظفين الحكوميين.
 
 وأشارت تقارير إخبارية في الآونة الأخيرة إلى أن ماسك قد يترك منصبه بجوار ترامب قريبا، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان ماسك سيغادر قبل انتهاء فترة عمله المقرر أن تستمر 130 يوما كموظف حكومي خاص في أواخر مايو.
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