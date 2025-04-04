شركة "ابل" خسرت 314 مليار دولار بعد رسوم ترامب الجمركية

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وحدها شركة "أبل" الموصوفة بأنها عملاق التكنولوجيا الأكبر، خسرت أمس الخميس 314 مليار دولار من قيمتها السوقية، بعد الإعلان عن رسوم ترامب الجمركية، فقد انخفضت أسعار أسهمها 9% في وول ستريت، مع انخفاض عام لحق بأسعار الأسهم، فخسر أثرياء العالم 208 مليارات دولار، بحسب الوارد بموقع Bloomberg فجر اليوم الجمعة.

هذا الانخفاض الكبير كان من ردة فعل قوية في السوق، أثرت بشكل خاص على شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، أي "الرائعات السبع" كما يلقبونها. وفي المجمل، أدى بيع الأسهم إلى خسارة زادت عن تريليون دولار في السوق بعد اعلان ترامب عن الرسوم المتبادلة الجديدة التي فرضها.

ويأتي التأثير الأكبر على Apple من الرسوم المفروضة على مرافق إنتاج تابعة لها في الخارج. وكانت الصين، حيث يتم تصنيع 85% من هواتف آيفون، الأكثر تضررا، فقد كشف ترامب عن زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من الصين من 34% إلى 54% ما أدى إلى زيادة تكاليف التصنيع لشركة "أبل" ولشركات التكنولوجيا الأخرى. وإضافة إلى ذلك، ستطبق التعريفات الجمركية أيضا على مراكز إنتاج رئيسية أخرى للشركة، مثل فيتنام (46%) والهند (26%).

وبحسب محللين، فإن الاهتمام الرئيسي لشركة "أبل" يتركز حول كيفية تأثير هذه التعريفات الجمركية على هوامش الربح وأسعار المنتجات، فضلاً عن التحديات الإضافية التي تواجهها في إدارة سلسلة التوريد العالمية الخاصة بها. ومع أن "أبل" حاولت تنويع إنتاجها بعيدا عن الصين، مع بذل جهود في الهند وفيتنام، الا أن التعريفات الجمركية الجديدة ستؤثر أيضا على هذه المناطق.

وبالإضافة إلى "أبل" شهدت شركات أخرى من قائمة "الشركات السبع الرائعة" أي أمازون، وميتا، وإنفيديا، وتيسلا، وألفابت، ومايكروسوفت، انخفاضات حادة في قيم أسهمها، مع خسائر جماعية تجاوزت تريليون دولار في القيمة السوقية. وامتدت عمليات البيع إلى قطاع التكنولوجيا بأكمله، وحذر المحللون من أن الضغوط على الأسهم ستستمر في الأمد القريب بسبب تداعيات الرسوم الجمركية، والتي قد تؤدي إلى زيادة تكاليف التصنيع وخفض الطلب في الأسواق الرئيسية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

أما الأفراد، فكان الخاسر الأكبر بينهم من حيث القيم السهمية، مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة Meta المالكة "فيسبوك" وغيره، فخسر17.9 مليارا، تمثل 9% من صافي ثروته. تلاه جيف بيزوس، مؤسس Amazon الذي خسر 15.9 مليارا من ثروته الشخصية. أما إيلون ماسك، فخسر 11 مليار دولار أمس الخميس أيضا، تلاه بالدرجة الرابعة من حيث قيمة الخسارة "إرنست غارسيا الثالث" الرئيس التنفيذي لشركة "كارفانا" بخسارة مقدارها 1.4 مليار دولار. وكله بحسب معلومات بلومبرغ.