الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل لا تستبعد اتفاقاً أميركياً ــ إيرانياً

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الشرق الأوسط السعودية: باريس: ميشال أبو نجم-

لم يستبعد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر توصل الولايات المتحدة وإيران إلى حل دبلوماسي يردع إيران من إنتاج سلاح نووي، فيما حذر نظيره الفرنسي جان نويل بارو من أن «الفرصة المتاحة لمثل هذا النهج الدبلوماسي آخذة في الانغلاق».

وناقش الوزيران في باريس تطورات الملف النووي الإيراني بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتوجيه ضربة إلى إيران إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي في فترة لا تتجاوز شهرين.

وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات شملت قاذفات استراتيجية من طراز «بي – 2»، وحاملة طائرات ثانية على متنها سرب من المقاتلات، مع اقتراب الولايات المتحدة وإيران من طاولة مفاوضات غير مباشرة.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الفرنسية بأن الوزيرين أكدا أنهما لا يريدان تمكن إيران من حيازة سلاح نووي، وعبرا عن قلقهما من الأعمال الإيرانية التي «تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي».

وقال ساعر للصحافيين إن الإيرانيين «أوضحوا أنهم مستعدون لمفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، ولن اتفاجأ إذا بدأت هذه المفاوضات».

وبدوره، أكد بارو التزام فرنسا التوصل إلى اتفاق يفرض قيوداً دائمة وقابلة للتحقق على البرنامج النووي الإيراني.

ويجري وزراء خارجية القوى الأوروبية الثلاثة (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) مشاورات مع نظيرهم الأميركي ماركو روبيو في بروكسل اليوم (الجمعة)، للاطلاع على الخطط الأميركية بشأن الملف النووي الإيراني عقب التهديدات الأميركية لإيران وتكثيف الحضور العسكري الأميركي في المنطقة.