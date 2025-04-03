أثناء مسابقة رياضية.. طالب قتل زميله!

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أعلنت شرطة فريسكو عن اعتقال كارميلو أنتوني (17 عامًا) بتهمة القتل، بعد حادثة طعن أودت بحياة الطالب ميتكالف في منطقة فريسكو التعليمية المستقلة (ISD).

وأوضحت إدارة شرطة فريسكو أن مشادة كلامية وقعت بين ميتكالف وطالب آخر، مما أدى إلى طعنة قاتلة.

نُقل ميتكالف في البداية إلى مستشفى محلي، لكنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.



في تصريح مؤثر، أعرب والد الضحية عن حزنه قائلًا: "أشعر بالأسف لعائلة المشتبه به، لأن ابنهم سينتهي به المطاف في السجن، وسيكتشف أنه قتل شخصًا، ولن أستطيع استعادة ابني أبدًا. إنه لأمر مؤسف لجميع المعنيين."



بينما يستمر التحقيق في الجريمة، أعلنت كنيسة هوب فيلوشيب في فريسكو عن إقامة وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 9 يسان لتكريم ذكرى الضحية، الذي كان أحد أعضاء الكنيسة.

وأصدر مجلس أمناء مدارس فريسكو بيانًا عبّر فيه عن الحزن العميق لفقدان الطالب، مؤكدًا أن العنف ليس حلًا للصراعات.