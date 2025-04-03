العرافة العمياء الشهيرة مجدداً.. توقع لعام 2025 يتحقق

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بين كل حين وآخر، تتناقل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توقعات العرافة البلغارية العمياء، بابا فانغا، التي قيل إنها توقعت العديد من الكوارث والأحداث العالمية الكبرى.

وعلى الرغم من المثل الشائع "كذب المنجمون ولو صدقوا"، يُقبل العديد من الأشخاص حول العالم على متابعة تلك التوقعات، من باب التسلية أحياناً أو الفضول أحياناً أخرى.

زلازل مدمرة

ولسوء الحظ، يبدو أن فانغا، التي توفيت سنة 1996، توقعت حدوث بعض الأمور الرهيبة في العالم هذا العام (2025).

إذ زعمت أن عام 2025 سيشهد "زلازل مدمرة"، رغم عدم وجود سجل رسمي لهذه التوقعات الغامضة أو مدى صحتها، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

حرب في أوروبا

في حين أن توقعاتها لسنة 2025 الأخرى تشمل اندلاع حرب في أوروبا، وكارثة اقتصادية عالمية، وبداية انهيار البشرية، فيما توقعت أن ينتهي العالم رسمياً عام 5079، حسب تقارير مختلفة.

ومن بين جميع توقعاتها، تحقق بالفعل ما يتعلق بالزلازل حتى الآن. ففي 28 مارس، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات ميانمار وأجزاء من تايلاند، ما أسفر عن مقتل أكثر من 2700 شخص، وإصابة الآلاف وفقدان المئات.

يذكر أن هناك ادعاءات أن العرافة العمياء الشهيرة توقعت خلال حياتها جائحة كوفيد-19، وموت الأميرة ديانا، وكارثة تشيرنوبل، وغيرها من الأحداث.