الجفاف يهدد بحيرة كونستانس بين سويسرا والمانيا والنمسا

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أفادت هيئة المياه المحلية، يوم الثلاثاء، بأن منسوب المياه في الطرف الغربي لبحيرة كونستانس منخفض للغاية نتيجة الجفاف المستمر، حيث جف تماما ميناء مانينباخ على ضفاف بحيرة كونستانس الجنوبية .

وتقع البحيرة عند إلتقاء أراض ألمانيا وسويسرا والنمسا.

ويكون مستوى المياه في الأول من أبريل في مانينباخ، التي تقع على بعد حوالي 12 كيلومترا غرب مدينة كونستانس، بالكاد أعلى من أدنى مستوى له على الإطلاق كان قد تم تسجيله في الأول من أبريل عام 1972، وأقل بكثير من المتوسط على المدى الطويل.

ويرجع ذلك إلى انخفاض هطول الأمطار وانخفاض ذوبان الثلوج من جبال الألب. كما انخفض تساقط الثلوج على الجبال الواقعة في منطقة مستجمعات مياه نهر الراين عن المعتاد.

ولا تزال التوقعات سيئة. وقال فليمون ديجلمان، رئيس الإدارة الإقليمية لعلم المياه ( الهيدرولوجيا)، إن نظام ضغط عاليا مستقرا خلال الأيام العشرة المقبلة وتوقعات بأن ذوبان الثلوج لن يزداد بشكل ملحوظ يعني زيادة انخفاض منسوب المياه .

ومنسوب المياه في بحيرة كونستانس العليا منخفض أيضا، ولكنه ليس منخفضا بنفس المنسوب في البحيرة الجنوبية .

وقال ديجلمان أن الأسباب وراء ذلك لا تزال غير واضحة . ويُعتقد أن نمو الطحالب قد يؤدي إلى تباطؤ تدفق المياه في نهر سيرهين الذي يربط بين البحيرات العليا والجنوبية .