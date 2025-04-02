قضى 5 أيام تحت الركام.. انتشال رجل حي بعد زلزال ميانمار

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في خبر فاجأ البلاد المنكوبة، تمكن رجال الإنقاذ من انتشال رجل حي من تحت أنقاض فندق في ميانمار.

فقد أعلن مسؤولون محليون، اليوم الأربعاء، أن الرجل البالغ من العمر 26 عاماً انتشل حياً بعد خمسة أيام من الزلزال الذي ضرب البلاد، وأودى بحياة أكثر من 2700 شخص.

وأفادت إدارة الإطفاء والمجلس العسكري الحاكم بأن الشاب أُنقذ على يد فريق مشترك من رجال الإنقاذ من ميانمار وتركيا من بين أنقاض المبنى في العاصمة نايبيداوحوالي الساعة 12:30 صباحًا (18:00 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء).

الأعنف منذ 100 عام

وكان الزلزال المدمر الذي ضربت البلاد يوم الجمعة الماضي وبلغت قوته 7.7 درجة على سلم ريختر، أحد أقوى الزلازل التي شهدتها ميانمار منذ 100 عام.

فيما أعلنت وكالات الإغاثة التي وصلت إلى المناطق الأكثر تضررا، أمس الثلاثاء، أن هناك حاجة ماسة وعاجلة لتوفير المأوى والأغذية والمياه بعد الكارثة المروعة التي أودت بحياة أكثر من 2700، من بينهم 50 طفلا في مرحلة الروضة في إحدى المدارس.

وقال رئيس المجلس العسكري في ميانمار مين أونج هلاينج، إن عدد الوفيات بلغ 2719 أمس، إضافة إلى ما يزيد عن 4500 جريح، فيما يوجد 441 في عداد المفقودين، بينما يتوقع أن يتجاوز عدد القتلى 3000.

يشار إلى أن الحرب الأهلية في ميانمار التي استولى فيها المجلس العسكري على السلطة في انقلاب عام 2021، أدت إلى تعقيد جهود الوصول إلى المصابين والنازحين جراء أكبر زلزال تشهده الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ قرن.