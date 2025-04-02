الجيش الأميركي: إرسال المزيد من العتاد الجوي للشرق الأوسط

A + A -

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الوزير بيت هيغسيث أمر بنشر طائرات حربية إضافية لتعزيز الأصول البحرية للبنتاغون في الشرق الأوسط، وسط حملة قصف في اليمن وتصاعد التوتر مع إيران.

وبينت الوزارة، أن الولايات المتّحدة سترفع عدد حاملات طائراتها المنتشرة في الشرق الأوسط إلى اثنتين، إذ ستنضم إلى تلك الموجودة الآن في مياه الخليج حاملة ثانية موجودة حاليا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان، إن حاملة الطائرات "كارل فينسون" ستنضم إلى حاملة الطائرات "هاري إس. ترومان" من أجل "مواصلة تعزيز الاستقرار الإقليمي، وردع أيّ عدوان، وحماية التدفق الحر للتجارة في المنطقة"، وفق "فرانس برس".

قوات ضخمة

وفي وقت سابق، أكد مسؤول أميركي للعربية.نت/الحدث.نت أن الإدارة تعمل بجهد الآن على تصعيد خططها لممارسة الضغوط القصوى على إيران.

كما أضاف أن "القوات الأميركية تدرس خططاً واسعة لنشر قوات ضخمة في منطقة الشرق الأوسط".

وكانت معلومات انتشرت خلال الأسبوع الماضي حول إرسال البحرية الأميركية مجموعة ثانية إلى المنطقة، في ما بدا أنها ستشارك حاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان في مهمة قصف الحوثيين في اليمن، على أن تترك ترومان مع مجموعتها المنطقة بعد وقت قصير.

لكن المسؤول الأميركي أشار إلى أن "نشر القوات الجديدة ليس للمهمة في اليمن، بل ضمن خطة أوسع، وإيران في جوهرها".