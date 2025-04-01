living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحذير من تعبير على السوشيال ميديا.. السجن قد يكون بانتظارك

1
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
مع تزايد استخدام الرموز التعبيرية على وسائل التواصل الاجتماعي، تحذر السلطات البريطانية من أن بعض هذه الرموز قد قد تشير إلى أنشطة إجرامية وتكون وسيلة لتبادل رسائل مشفرة بين الجناة.
 
حذرت شرطة مقاطعة ساري البريطانية الآباء من ضرورة مراقبة الحسابات الاجتماعية لأطفالهم والانتباه إلى استخدام بعض الرموز التعبيرية التي قد تحمل معاني غير بريئة.
 
وأوضحت الشرطة حسب صحيفة "ديلي ميل" أن أبرز هذه الرموز هو "رمز كرة الثمانية" السوداء، الذي قد يظن البعض أنه مجرد إشارة إلى لعبة البلياردو، لكن في الواقع، يشير إلى جزء من أونصة (3.5 غرام) من المخدرات، وهو ما يعرف في عالم المخدرات بـ"كرة الثمانية".
 
وأكدت أن تجار المخدرات يستخدمون هذا الرمز كطريقة للتواصل حول المخدرات، وخاصة الكوكايين، رغم إمكانية استخدامه للإشارة إلى أنواع أخرى من المواد غير المشروعة مثل القنب الهندي أو الهيروين.
 
استخدام الرموز في الأنشطة الإجرامية
 
وتشير شرطة ساري إلى أن العصابات الإجرامية تستخدم الرموز التعبيرية بشكل متزايد كـ"رمز سري" للحديث عن المخدرات والعنف والنشاطات غير القانونية.
 
ووتوضح أنه في هذا السياق، يستخدم رمز "كرة الثمانية" للإشارة إلى شراء أو بيع المخدرات. كما أن الرموز الأخرى مثل "القنبلة"، "النار"، و"الصاروخ" قد تستخدم للإشارة إلى جودة المخدرات.
 
ولا تتوقف المخاطر عند المخدرات فقط، إذ تشير الشرطة إلى أن بعض الرموز التعبيرية قد تستخدم أيضا في سياقات متعلقة بالتحرش الجنسي أو الاعتداءات، مما قد يعرضك لعقوبة السجن.
 
وفي خطوة لتوعية الآباء، أطلقت شرطة ساري حملة "التوعية بالرموز التعبيرية"، تهدف إلى تعليم الآباء والمعلمين كيفية التعرف على المعاني الخفية لهذه الرموز.
 
وأكدت الشرطة أنها لا توصي بمراقبة رسائل الأطفال الخاصة، بل تشدد على ضرورة توعية الآباء بما قد تعنيه هذه الرموز في حال رؤيتها.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout