تفاصيل الحالة الصحية للملك تشارلز.. بعد دخوله المستشفى لفترة وجيزة

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ذكر مصدر ملكي بريطاني، اليوم الاثنين، أن الملك تشارلز سيستأنف مهامه العامة هذا الأسبوع بعد دخوله المستشفى لفترة وجيزة يوم الخميس الماضي بسبب الآثار الجانبية لعلاجه من السرطان.

ويخضع الملك، البالغ من العمر 76 عاما، للعلاج منذ تشخيص إصابته بنوع غير محدد من السرطان في فبراير (شباط) من العام الماضي، عقب خضوعه لإجراء طبي يتعلق بتضخم البروستاتا.

ومع ذلك، فقد عانى مما وصفته المصادر بأنه "عرض طفيف" استدعى دخوله المستشفى لفترة قصيرة تحت الملاحظة يوم الخميس، وهو ما اضطره إلى إلغاء بعض الفعاليات المقررة مطلع هذا الأسبوع.

وذكر المصدر الملكي أن الملك قضى عطلة نهاية الأسبوع في منزله بغرب إنجلترا وسيتوجه اليوم الاثنين إلى قلعة وندسور حيث يستعد لأسبوع عمل عادي.

لكن بعض المواعيد خضعت للتعديل قبل زيارة الدولة التي سيقوم بها إلى إيطاليا الأسبوع المقبل.