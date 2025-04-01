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ترامب: الآتي أعظم.. والألم الحقيقي لم يأت بعد!

1
APRIL
2025
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حذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الحوثيين وإيران من أن "الآتي أعظم"، مؤكداً استمرار الضربات الأميركية حتى إنهاء التهديد الذي يشكله الحوثيون على حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "الهجمات الأميركية ستتواصل حتى يصبح الحوثيون غير قادرين على تهديد الملاحة الدولية"، مضيفاً أن "الضربات خلال الأسبوعين الماضيين دمرت الحوثيين".

وأضاف: "الخيار أمام الحوثيين واضح: توقفوا عن استهداف السفن الأميركية، وسنتوقف عن استهدافكم. وإلا، فإننا فقط في البداية، والألم الحقيقي لم يأت بعد، سواء للحوثيين أو رعاتهم في إيران".

تأتي تصريحات ترامب في وقت تقود فيه الولايات المتحدة عمليات عسكرية ضد الحوثيين، بعد إعلان الأخيرة استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر والعربي وباب المندب، رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول 2023، كثّف الحوثيون هجماتهم بالطائرات المسيّرة والصواريخ ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، معلنين أنها تأتي تضامناً مع الفلسطينيين.

في المقابل، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا عمليات عسكرية متكررة على أهداف للحوثيين في اليمن، في تصعيد مستمر بدأ خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، واستمر في عهد ترامب، وسط تزايد التوترات الإقليمية والمخاوف من اتساع رقعة الصراع.

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