ترامب يقرر قطع "شجرة راشيل" بسبب خطر على السلامة

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عزمه قطع شجرة تاريخية زرعها الرئيس أندرو جاكسون، والتي يقال إنه زرعها بالقرب من البيت الأبيض تكريما لزوجته راشيل، بحسب "سكاي نيوز".

وفي منشور على منصة "تروث سوشال" الأحد، ذكر ترامب أنه يعمل مع "الأشخاص الرائعين في خدمة الحدائق الوطنية" لإجراء تحسينات هائلة في البيت الأبيض، مع التركيز على الحفاظ على التاريخ وحمايته.

وأضاف ترامب: "أحد التحديات المثيرة للاهتمام هو شجرة زرعها الرئيس الأسطوري أندرو جاكسون، وهي شجرة ماغنوليا جنوبية جلبت من منزله في تينيسي".

وتابع: "الخبر الجيد هو أن الشجرة جاءت من ذا هيرميتاج، لكن الخبر السيىء هو أن حالتها سيئة للغاية، وهي تشكل خطرا كبيرا على السلامة عند مدخل البيت الأبيض ويجب إزالتها" .