رئيس الوزراء البريطاني يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون للقضاء على مهربي البشر

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دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاثنين المجتمع الدولي إلى التعاون للقضاء على عصابات تهريب البشر بغية وضع حد للهجرة غير النظامية، في مستهل اجتماع استضافته لندن يشارك فيه ممثلون لأربعين دولة، بحسب "فرنس بريس".

وتشكل الهجرة غير النظامية إحدى أولويات حكومة حزب العمال الذي تولى السلطة في تموز/يوليو في المملكة المتحدة التي وصل إليها في قوارب صغيرة أكثر من 157 ألف مهاجر بطريقة غير نظامية.

وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام ارتفاعا قياسيا في عدد الوافدين، مع عبور أكثر من 6 آلاف شخص قناة المانش على متن قوارب متهالكة.

وقال ستارمر في افتتاح القمة التي تستمر يومين "الحقيقة هي أنه لا يمكننا سحق هذه العصابات والتخلص منها إلا إذا عملنا معا" مضيفا أن هذه الشبكات "تستغل الثغرات بين مؤسساتنا، وتثير الخلافات بين الدول".

وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي شاركت عبر الفيديو، إلى أن بلادها تتشارك هذه الأولوية مع المملكة المتحدة.

ويُعقد "الاجتماع الدولي الكبير الأول في المملكة المتحدة لمواجهة الطابع الملح للهجرة غير النظامية" تحت رئاسة وزيرة الداخلية إيفيت كوبر.

ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية الفرنسي برونو روتاليو ونظيرته الألمانية نانسي فيزر، بالإضافة إلى ممثلين للدول الأوروبية الأخرى ومن آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا الشمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة.