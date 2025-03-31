وزير الطاقة الإسرائيلي: نظام أردوغان سيسقط

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روسيا اليوم: هاجم وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفا إياه بـ "الجاحد" و"المعادي للسامية"، مؤكدا أن نظامه سيسقط.

وكتب كوهين في حسابه على منصة "إكس": "أردوغان ليس فقط معاديا للسامية متخلفا عن العصر، بل هو أيضا جاحد. لقد نسي أن "الكيان الصهيوني" كان من أرسل فرق الإنقاذ لإنقاذ الأرواح التركية في أحلك الأوقات، حتى في عام 2023".

وأضاف: "لقد سئم الشعب التركي استبداد أردوغان وسيسقط نظامه — من أجل تركيا والعالم بأسره".

وتشهد العلاقات بين إسرائيل وتركيا توترا شديدا في الآونة الأخيرة، وسط تكهنات وتحذيرات من حدوث مواجهة عسكرية مباشرة بينهما على الأراضي السورية.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيعقد قريبا مناقشة أمنية أخرى حول الوجود التركي في سوريا، بمشاركة رؤساء المؤسسة الدفاعية، بعد مناقشات مماثلة الأسبوع الماضي.

وأفادت "القناة 12" العبرية بأن نتنياهو، من خلال مستشاريه، يحث وسائل الإعلام على تأكيد أن "المواجهة مع تركيا على الأراضي السورية حتمية".