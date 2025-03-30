ترامب: سنقصف إيران بشدة إذا لم تبرم اتفاقا بشأن النووي

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هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، بقصف إيران قصفا لم يروا مثله من قبل إذا لم تبرم طهران اتفاقا مع واشنطن يضمن عدم تطويرها سلاحا نوويا، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وخلال مقابلة هاتفية مع قناة "إن بي سي نيوز" الأميركية هدد ترامب بـالقصف والرسوم الجمركية الثانوية على إيران، إذا لم تبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة لضمان عدم تطويرها سلاحا نوويا.

وقال ترامب عن إيران: "إذا لم يبرموا اتفاقا، فسيكون هناك قصف. سيكون قصفا لم يروا مثله من قبل".

وأوضح أن هناك "محادثات تجري بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين".

وكانت إيران قد هددت الأحد، باستخدام ما وصفته بنهج هجومي وقوة مضاعفة في التعامل مع من تعتبرهم أعدائها.

وحذرت في بيان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية "جميع الأعداء الذين أخطأوا في حساباتهم، من أن أي تهديد أو عدوان، أو إثارة للحرب، أو انتهاك لوحدة أراضي إيران، سيتم الرد عليه بقوة مضاعفة ونهج هجومي".

وأوضح البيان أن "القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للدفاع عن أرضها ومبادئها بكل قوة".