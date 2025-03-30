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نتانياهو: الضغط العسكري على حماس فعّال

30
MARCH
2025
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اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن "الضغط العسكري المكثف على حماس في قطاع غزة فعال"، مشددا على "ضرورة أن تسلم الحركة الفلسطينية سلاحها"، بحسب "فرنس بريس".

وقال نتانياهو في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء "في ما يتعلق بحماس في غزة فإن الضغط العسكري فعال (...) نحن نتفاوض تحت النيران، ونرى تصدعات بدأت تظهر" في مطالب الحركة في المفاوضات.

أضاف "على حماس تسليم سلاحها... وسيُسمح لقادتها بالمغادرة"، رافضا الاتهامات بأن إسرائيل ترفض الدخول في مفاوضات تهدف إلى تأمين إطلاق سراح الرهائن.

وكان القيادي الكبير في حماس خليل الحية أكد السبت أن الحركة وافقت على اقتراح جديد لوقف إطلاق النار قدمه الوسطاء وحثّ إسرائيل على دعمه.

وأكد مكتب نتانياهو استلام الاقتراح، وقال إن إسرائيل قدمت اقتراحا مضادا، من دون كشف مزيد من التفاصيل.

وقال رئيس الوزراء الأحد إن إسرائيل ستضمن الأمن في غزة و"ستتيح تنفيذ خطة ترامب، خطة الهجرة الطوعية".

وأضاف "هذه هي الخطة. نحن لا نخفيها ومستعدون لمناقشتها في أي وقت".

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