صحة البابا فرنسيس... هذا ما كشفه "الفاتيكان"!

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أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس أظهر "تحسنا طفيفا" في الأيام الأخيرة لا سيما على صعيد الكلام.

وقال المكتب الإعلامي في الكرسي الرسولي للصحافيين إن البابا البالغ 88 عاما "يواصل العلاج الطبيعي الحركي والتنفسي وحالته تتحسن، بما في ذلك قدرته على الكلام".

وأكد أن البابا لم يعد يعتمد بشكل كبير على الأوكسجين العالي التدفق، إذ ما زال يستخدمه خلال جزء من الليل، بينما يتلقى خلال النهار أوكسجين بتدفق طبيعي.

ولم يستقبل البابا أي زوار هذا الأسبوع باستثناء "أقرب مساعديه" وهو "في مزاج جيد".

ويشارك البابا في الاحتفال بالقداس الإلهي يوميا في مقر إقامته في سانتا مارتا في الفاتيكان، بحسب المكتب الإعلامي.