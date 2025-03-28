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خلال حفل إفطار.. ترامب يشكر المسلمين ويتعهد بالسلام

28
MARCH
2025
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أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مأدبة إفطار أقيمت في البيت الأبيض بمناسبة شهر رمضان يوم الخميس، عن شكره "للدعم القياسي" الذي قال إن حملته الانتخابية تلقته من المسلمين الأميركيين في انتخابات 2024.
 
وقال ترامب، في كلمته: "أود فقط أن أقول مرحبا لجميع الأشخاص الذين دعمونا بقوة. رمضان مبارك".
 
وأضاف: "أود أيضا أن أتقدم بجزيل الشكر لمئات الآلاف من الأميركيين المسلمين الذين دعمونا بأعداد قياسية في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لقد كان الأمر رائعا. بدأنا معكم ببطء، لكننا واصلنا التقدم. وبحلول نهاية تلك الانتخابات، شعرنا أننا صعدنا كالصاروخ. لذا أود أن أشكر الجميع جزيل الشكر على ذلك، كان ذلك رائعا".
 
كما أكد الرئيس الأميركي أن إدارته تفي بوعودها تجاه المسلمين، مشددا على التزامه بإحلال السلام في الشرق الأوسط عبر تعزيز الاتفاقيات الإبراهيمية، قائلا: "نحن من بدأنا هذه الاتفاقيات التاريخية، و(جو) بايدن لم يفعل شيئا، لكننا الآن سننفذها بسرعة كبيرة".
 
وتابع: "لقد بدأ الناس يتحدثون عنها بالفعل. كان ينبغي أن يتم ذلك منذ زمن بعيد. كان ينبغي أن يتم ذلك".
 
وحضر الإفطار عدد كبير من السفراء والشخصيات الدبلوماسية من دول عربية وإسلامية.
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