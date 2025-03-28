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قاض أميركي يدخل على خط "رسائل سيغنال"

28
MARCH
2025
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قال قاض فيدرالي، الخميس، إنه سيأمر إدارة ترامب بالتحفظ على سجلات دردشة نصية ناقش خلالها كبار مسؤولي الأمن القومي تفاصيل حساسة تتعلق بخطط توجيه ضربة عسكرية أميركية ضد الحوثيين في اليمن.
 
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيمس بواسبيرغ خلال جلسة استماع إنه سيصدر أمرا تقييديا مؤقتا يمنع مسؤولي الإدارة الأميركية من تدمير الرسائل المرسلة عبر تطبيق المراسلة المشفر سيغنال.
 
وقدمت منظمة "أميركان أوفرسايت"، وهي منظمة رقابية غير ربحية، الطلب بإصدار الأمر القضائي، فيما قال محام حكومي إن الإدارة بالفعل بصدد اتخاذ خطوات لجمع الرسائل وحفظها.
 
وكانت مجلة "ذا أتلانتيك" الأميركية قد نشرت، الأربعاء، كامل الدردشة التي جرت عبر تطبيق سيغنال. وكان رئيس تحرير المجلة، جيفري جولدبرغ، قد أُضيف إلى مجموعة الدردشة التي شارك فيها كل من وزير الدفاع بيت هيغسيث، ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب الرئيس جيه دي فانس، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد.
 
وأعلن والتز عن تحمله "المسؤولية الكاملة" عن تسريب خطة عسكرية بشأن توجيه ضربة للحوثيين في اليمن.
 
وقال الرئيس دونالد ترامب: "مايكل والتز تعلم الدرس، وهو رجل جيد"، كما أشار إلى أن الخطأ ربما كان بسبب أحد مساعدي والتز، حيث قال: "كان أحد أفراد فريق مايكل على الهاتف. أحد الموظفين كان لديه رقم (جولدبرغ) في القائمة".
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