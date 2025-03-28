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قصر باكنغهام يعلن نقل الملك تشارلز الثالث إلى المستشفى

28
MARCH
2025
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أعلن قصر باكنغهام في بيان أنه تم نقل الملك تشارلز الثالث الخميس، إلى المستشفى للبقاء تحت المراقبة بعد تعرضه "لآثار جانبية مؤقتة" تتعلق بعلاج السرطان الذي يخضع له.
 
وتم إلغاء جميع ارتباطات تشارلز بعد ظهر يومي الخميس والجمعة.
 
وقال القصر: "عاد الملك الآن إلى كلارنس هاوس وكإجراء احترازي، بناء على نصيحة طبية، سيتم أيضا إعادة جدولة برنامجه اليومي غدا".
 
وأضاف أن الملك يرغب في إرسال اعتذاره إلى جميع من قد يشعرون بالضيق أو خيبة الأمل نتيجة لذلك.
 
يشار إلى أن تشارلز (76 عاما)، يخضع للعلاج من نوع لم يكشف عنه من السرطان لأكثر من عام. 
 
وواصل الملك أداء واجباته الحكومية، مثل مراجعة الأوراق الحكومية والاجتماع مع رئيس الوزراء، رغم أنه أخذ الراحة لبعض الوقت من الواجبات العامة.
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