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قضية مارادونا.. هذا ما كشفته نتائج تشريح جثة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني!

28
MARCH
2025
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أزيح الستار عن نتائج تشريح جثة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا لأول مرة يوم الخميس، وسط محاكمة 7 أطباء وممرضين عالجوه قبل وفاته في عام 2020.

وقال اثنان من الأطباء الشرعيين، قاما بتشريح جثة مارادونا، في شهادتهما إن أسطورة كرة القدم عانى من آلام قبل وفاته لمدة تصل إلى 12 ساعة، حيث تراكمت السوائل في بطنه ورئتيه.

وتم تحديد سبب الوفاة على أنه "وذمة رئوية حادة مع فشل في القلب وداء عضلة القلب المتسع"، وهو حالة قلبية، وفقا لما نقلته تقارير إخبارية محلية عن المحاكمة.

وكان مكتب الادعاء قد اتهم الطبيب الشخصي لمارادونا، ليوبولدو لوكي، وطبيبته النفسية، أوغوستينا كوساتشوف، بالتسبب في القتل غير المتعمد، إلى جانب طبيب خر، منسق طبي في شركة التأمين الصحي واثنين من الممرضين.

وينكر جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم.

وإذا تمت إدانتهم، فإنهم يواجهون عقوبات قد تصل إلى السجن 25 عاما.

 

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