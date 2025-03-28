إعلام حوثي: 40 غارة أميركية هي الأكثر في ليلة واحدة منذ بداية التصعيد

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الشرق الأوسط السعودية: صنعاء-

أفادت قناة تلفزيون «المسيرة» التابعة للحوثيين في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة بأن أميركا شنت 40 غارة على عدة مناطق باليمن هي الأكثر في ليلة واحدة منذ بداية التصعيد الأخير، ما أدى إلى سقوط 7 جرحى مدنيين.

وأوضحت القناة أن الغارات استهدفت مناطق اللبداء والعمشية وحباشة والعادي والعبلا والجبل الأسود. وكانت «المسيرة» ذكرت أن الولايات المتحدة شنت ثماني غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران قبل قليل، وأفادت كذلك بأن الولايات المتحدة شنت غارات على محافظة صعدة ومطار صنعاء الدولي ومنطقة جربان في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء في وقت متأخر من أمس الخميس.

وكانت قناة «المسيرة» التلفزيونية أفادت أيضا أمس الأربعاء بأن الولايات المتحدة شنت غارات مكثفة على شمال صنعاء وجنوبها، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

وبدأت الولايات المتحدة عملية عسكرية موسعة الأسبوع الماضي ضد الحوثيين، وقالت وسائل إعلام تابعة للجماعة اليمنية إنها أسفرت عن مقتل العشرات.

وتشن جماعة الحوثي، التي تسيطر على معظم أنحاء اليمن، هجمات على السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023 دعما للفلسطينيين في غزة.