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بالفيديو.. طفل صغير يقتحم حديقة البيت الأبيض

27
MARCH
2025
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تسلل طفل عبر السياج الخارجي للبيت الأبيض يوم الأربعاء، قبل أن تعترضه عناصر من جهاز الخدمة السرية.
 
وقال المتحدث باسم الخدمة السرية، أنتوني غولييلمي، إن الطفل الصغير تمكن من التسلل عبر السياج في الحديقة الشمالية حوالي الساعة 06:30 مساء، بعد نحو ساعة من إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على واردات السيارات من المكتب البيضاوي.
 
وأضاف غولييلمي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "تمكن الضباط بسرعة من إعادة الطفل إلى والديه دون أي حوادث".
 
وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي ضابطا مسلحا يحمل طفلا صغيرا يرتدي سترة زرقاء بغطاء رأس عبر الحديقة، قبل أن يسلمه إلى ضابط آخر.
 
ووقعت حوادث مماثلة في السابق، حيث شهد البيت الأبيض في أبريل 2023 تسلل طفل صغير عبر السياج المعدني في الحديقة الشمالية، قبل أن يُعاد إلى والديه، اللذين خضعا لاستجواب قصير.
 
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