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بتهمة إهانة الرئيس.. اعتقال ملكة جمال وعشرات آخرين

26
MARCH
2025
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اعتقلت السلطات التركية ملكة جمال تركيا السابقة بانو أوزتورك، بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان ومسؤولين حكوميين، في منشورات على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق مصادر صحيفة، فقد فتحت النيابة العامة في "بيكوز"، أحد أحياء إسطنبول، تحقيقا ضد عارضة الأزياء بانو أوزتورك، التي تم اختيارها ملكة جمال تركيا في عام 2009، بتهمة إهانة الرئيس التركي عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، في إطار معارضتها لعلمية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وقد شاركت بانو أوزتورك في عدد من المسلسلات التلفزيونية.

في الأثناء، تستمر عمليات الاعتقال التي تنفذها السلطات التركية بحق المحتجين.

وذكرت مصادر المعارضة أن موجة اعتقالات جديدة شهدتها مدينتي إسطنبول وبورصة الليلة الماضية، طالت عشرات المحتجين على اعتقال إمام أوغلو.

وتتواصل الاحتجاجات في تركيا حيث أوقفت السلطات أكثر من 1400 متظاهر منذ بدأ قبل حوالي أسبوع تحرّك واسع تنديدا باعتقال رئيس بلدية إسطنبول.

وقال محتجون مناهضون للحكومة في تركيا إنهم يستعدون لمواصلة حملة المظاهرات التي اندلعت بعد سجن أكرم إمام أوغلو، رغم الاعتقالات الجماعية والاشتباكات مع الشرطة.

وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان الاثنين أن "استعراضهم" سيفشل.

 

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