فيديو.. الأرض "تنشق" فجأة وتبتلع سائق دراجة في سيول

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انتشر مقطع فيديو مرعب لشارع في سيول يتحول فجأة إلى حفرة تزامنا مع مرور سائق دراجة نارية فسقط بها واختفى لحين العثور على جثته بوقت لاحق.

وقال مسؤولون في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، اليوم الثلاثاء، إنه تم العثور على جثة سائق دراجة نارية ابتلعته حفرة صرف كهفية انفتحت فجأة في أحد شوارع سيول، وذلك بعد عملية بحث ليلية، وفق ما أوردته "وكالة الأنباء الألمانية".

وقال مكتب السلامة والطوارئ إن الحفرة التي يبلغ عرضها نحو 20 متراً وعمقها 20 متراً، ظهرت فجأة عند تقاطع في حي ميونجيل دونغ شرقي سيول بعد ظهر أمس، مما أدى إلى ابتلاع سائق الدراجة النارية وإصابة امرأة كانت شاحنتها تمر فوق الموقع.

وفي إفادة متلفزة، قال ضابط الطوارئ كيم تشانغ سيوب إنه تم العثور على السائق، وهو في الثلاثينات من عمره، قبل ظهر اليوم.

وأضاف كيم أنه عثر على الرجل مرتدياً خوذة وحذاء دراجة نارية، وأن عمال الإنقاذ عثروا على دراجته النارية اليابانية الصنع وهاتفه المحمول قبل الوصول إلى جثته.

وقال كيم إن المرأة المصابة لم تسقط في الحفرة وإن إصابتها طفيفة. ولا يزال سبب ظهور الحفرة بشكل مفاجئ قيد التحقيق.

وزار عمدة سول أوه سي هون الموقع مساء أمس، وطلب من السلطات معرفة سبب حدوث الحفرة ومنع تكرار وقوع حوادث مماثلة.