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التحقيقات تتسع.. حارس مارادونا الشخصي في ورطة

26
MARCH
2025
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اعتقلت السلطات الأرجنتينية، الثلاثاء، الحارس الشخصي السابق لأسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا، بتهمة حجب المعلومات وتقديم شهادة زور خلال محاكمة الطاقم الطبي المسؤول عن رعايته.
 
ويحاكم سبعة من العاملين في المجال الصحي أمام محكمة أرجنتينية بتهمة الإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة مارادونا في منزل قرب بوينس آيرس في 25 نوفمبر 2020.
 
وبناء على طلب النيابة العامة، أمرت المحكمة الجنائية في ضاحية سان إيسيدرو بالتحقيق مع خوليو سيزار كوريا بتهمة الإدلاء بشهادة كاذبة، ليتم اعتقاله واحتجازه بعد ظهر الثلاثاء.
 
وكان كوريا من بين الأشخاص الذين حاولوا إنعاش مارادونا.
 
ووفقا للادعاء، لم يقدم الفريق الطبي المتهم الرعاية الطبية اللازمة للنجم الراحل.
 
وأدلى كوريا بشهادته في المحكمة يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه لدى دخوله غرفة مارادونا، رأى الممرضة جيزيلا مدريد والطبيبة النفسية أوجوستينا كوساتشوف، وهما من المتهمين، تقومان بعملية الإنعاش القلبي الرئوي.
 
وأضاف أن كوساتشوف قامت بـ"التنفس الاصطناعي" لمارادونا لبعض الوقت.
 
وحذّر المدعي العام، باتريسيو فيراري، الشاهد من تناقضات في إفادته، وأشار إلى أنه كذب عندما أنكر في المحكمة تواصله مع أحد المتهمين، جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي.
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