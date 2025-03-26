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سكاي نيوز عربية: تركيا... زعيم المعارضة يدعو إلى تظاهرة حاشدة في إسطنبول

26
MARCH
2025
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سكاي نيوز عربية: دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري، القوة الرئيسية في المعارضة التركية، أمس، إلى تظاهرة حاشدة السبت في إسطنبول لدعم رئيس بلدية المدينة المسجون أكرم إمام أوغلو.


وتوجّه أوزغور أوزيل إلى حشد تجمّع لليلة السابعة على التوالي أمام مبنى بلدية إسطنبول قائلا "هل ستشاركون في التظاهرة الكبرى السبت لدعم أكرم إمام أوغلو، ولمعارضة اعتقاله (...) والقول إننا نريد انتخابات مبكرة؟".


وبدأت الأسبوع الماضي احتجاجات كبيرة عند احتجاز إمام أوغلو، أبرز منافس سياسي لأردوغان، وهي الخطوة التي وصفها محتجون وأحزاب المعارضة وزعماء أوروبيون وجماعات حقوقية بأنها مسيسة وغير ديمقراطية.

سكاي نيوز عربية
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