وزير الخارجية الفرنسي: التهديد الروسي لأوروبا ليس نظريا

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اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الثلاثاء أن التهديد الروسي لأوروبا "ليس نظريا"، بعدما استبعد مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجود احتمال مماثل، بحسب "فرنس بريس".

وأكد ستيف ويتكوف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأحد أنه لا يرى ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يريد السيطرة على أوروبا برمتها" معتبرا أن هذا التهديد "نظري" لأن الرئيس الروسي، بحسب قوله، "يريد السلام".

ورفض بارو خلال زيارته لسنغافورة هذا التحليل أمام الصحافيين.

وقال "نحن نراقب الوقائع والحقيقة تتمثل في أن روسيا تخصص اليوم 10 % من ناتجها المحلي الإجمالي على الإنفاق الدفاعي، وهو ما يمثل 40 % من نفقات الميزانية".

وأضاف أن "عدوانيتها المستمرة منذ السنوات الثلاث الماضية امتدت إلى ما هو أبعد من أوكرانيا، ولا سيما من خلال التلاعب بالمعلومات الذي أضر حتى بفرنسا، وبشكل أكبر على دول أوروبية مثل رومانيا حيث تم الغاء الانتخابات الرئاسية بسبب حملات التضليل التي قادتها جهات روسية".