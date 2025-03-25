ترامب يعلّق على التسريبات: لست من معجبي "ذا أتلانتيك"

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في أول تعليق له على ما كشفته مجلة "ذا أتلانتيك" بشأن استخدام كبار مسؤولي إدارته تطبيق "سيغنال" المشفر لمناقشة خطط سرية لضرب الحوثيين في اليمن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "لا أعرف شيئًا عن ذلك. لست من معجبي مجلة أتلانتيك".

تصريح ترامب جاء خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، بعد أن أُثيرت تساؤلات حول تقرير للمجلة كشف أن مسؤولي الأمن القومي في إدارته أجروا محادثات مطولة على التطبيق شملت تفاصيل حساسة حول أهداف الضربات الجوية وتوقيتها، بل وتمت إضافة صحفي، هو رئيس تحرير المجلة جيفري غولدبرغ، إلى المحادثة عن طريق الخطأ، على ما نقلت "وول ستريت جورينال".

وقد أثار التقرير موجة من الانتقادات بشأن كيفية تداول معلومات شديدة الحساسية على تطبيقات تجارية، وسط تساؤلات حول خرق محتمل لقواعد التعامل مع المعلومات المصنفة.

بدوره، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في إدارة ترامب، بريان هيوز، صحة المحادثة، لكنه امتنع عن توضيح ما إذا كانت تلك المراسلات تنتهك القوانين الفيدرالية. وأضاف: "نراجع حاليًا كيفية إضافة الرقم عن طريق الخطأ إلى المحادثة".