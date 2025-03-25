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الكرملين يكشف عن هدية بوتين لترامب.. ما هي؟

25
MARCH
2025
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أكد الكرملين، يوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أهدى نظيره الأميركي دونالد ترامب "بورتريه" كان قد كلف برسمه خصيصا له.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردا على سؤال أحد الصحافيين، إن بوتين قدّم اللوحة لمبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، في موسكو في وقت سابق من هذا الشهر، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وجاء الكشف عن الهدية لأول مرة الأسبوع الماضي، عندما ذكرها ويتكوف خلال مقابلة مع مقدم البرامج السابق في شبكة "فوكس نيوز" Fox News تاكر كارلسون. وأوضح ويتكوف أن ترامب تأثر بوضوح بالهدية، واصفا اللوحة بأنها "جميلة".

والتقى ويتكوف الرئيس الروسي بعد محادثات أجراها مع مسؤولين روس بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. واستمرت مفاوضات وقف إطلاق النار يوم الاثنين في السعودية، حيث التقى مسؤولون أميركيون نظراءهم الروس، وذلك بعد اجتماعهم مع المفاوضين الأوكرانيين في اليوم السابق.

وخلال مقابلته مع كارلسون، وصف ويتكوف هدية بوتين بأنها "لفتة كريمة"، كما استذكر حديث بوتين له عن دعائه لترامب العام الماضي عندما سمع أن المرشح للرئاسة الأميركية حينها قد تعرض لمحاولة اغتيال في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا. ونقل ويتكوف عن بوتين قوله: "لقد كان يصلي من أجل صديقه".

يذكر أن بوتين أهدى ترامب في 2018 كرة قدم، قامت الاستخبارات الأميركية بفحصها للتأكد من خلوها من أجهزة تنصت، قبل أن يقوم ترامب بإهدائها لابنه، وهو إجراء أمني مستوحى من حادثة مشابهة خلال الحقبة السوفييتية.

 

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