بقوة 6.8 درجات.. زلزال عنيف قبالة سواحل نيوزيلندا

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ضرب زلزال عنيف بقوة 6.8 درجات في المحيط قبالة سواحل الجزيرة الجنوبية الرئيسية لنيوزيلندا،عصر الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، بحسب ما أعلن مرصد الزلازل الأميركي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنّ الزلزال وقع في الساعة 14,43 (01,43 ت غ) على عمق 10 كيلومترات وعلى بُعد حوالى مئة كيلومتر من الجزيرة الجنوبية.

ويبعد مركز الزلزال 160 كلم عن أقرب قرية مأهولة في الجزيرة الجنوبية.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قدّرت في بادئ الأمر قوة الزلزال بسبع درجات على مقياس ريختر قبل أن تخفّضها إلى 6.8 ثم إلى 6.7 درجات.

ولم يصدر أيّ تحذير من خطر حدوث تسونامي من جراء الزلزال.

وقال مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ إنّه "بناء على كل البيانات المتاحة (...) لا خطر بحدوث تسونامي من جراء هذا الزلزال".

من جهتها، حضّت وكالة إدارة الطوارئ النيوزيلندية سكّان المنطقة على تجنّب التوجه إلى الشاطئ بسبب خطر حدوث "تيارات قوية وغير عادية".