تحذير عاجل من "FBI" لمستخدمي آيفون وأندرويد!

A + A -

جدد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الأميركيين تحذيره للمستهلكين الأميركين، بضرورة التوقف عن إرسال الرسائل النصية، وذلك بعد أن اجتاح قراصنة صينيون الشبكات الأميركية.

وأشار التحذير الأخير والذي نُشر الأسبوع الماضي إلى تهديد من رسائل نصية جديدة تنتشر بسرعة في جميع أنحاء أميركا "من ولاية لأخرى"، وكتب مكتب التحقيقات في رسالته "من المرجح أن يصيبك هذا التهديد، ويسرق أموالك، وربما حتى هويتك. وهو أيضاً مصنوع في الصين."، وفق ما ذكرته "فوربس"، واطلعت عليه "العربية Business".

"هل تلقيت رسالة نصية تُشير إلى أنك قد تكون مديناً برسوم مرور غير مدفوعة على سيارتك؟" حذّر المكتب مجدداً هذا الأسبوع. "هناك احتمال كبير أن يكون محتالاً يحاول الحصول على معلوماتك الشخصية". نتحدث هنا عن الرسائل النصية القصيرة التي تستهدف الآن هواتف iPhone وAndroid في جميع أنحاء أميركا بفواتير رسوم مرور مزيفة. إذ ينصح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) المستخدمين بحذف هذه الرسائل فوراً، وهي كثيرة.

في تقرير جديد، ترسم مجموعة عمل مكافحة التصيد الاحتيالي (APWG) صورة قاتمة. يتعرض سكان الولايات المتحدة لوابل من الرسائل النصية من محتالين صينيين يزعمون أنهم من مشغلي الطرق السريعة الأميركية، بما في ذلك خدمة EZPass متعددة الولايات. لا تعتبروا هذا مجرد احتيال على رسوم الطرق. نفس الأدوات تُشغّل عمليات توصيل الطرود والرسائل المزيفة الأخرى بنفس مفهوم العمليات، فقط نصوص وروابط مختلفة. يمكن ضبط هذا الأمر لأي إغراء. إنه هجوم على البنية التحتية لهواتفنا، وليس حملة واحدة.

وفقاً لروبوكيلر، تم إرسال أكثر من 19 مليار رسالة نصية غير مرغوب فيها في الولايات المتحدة في فبراير وحده.

ولا تعتبروا هذا خدعة لسرقة بضعة دولارات - فهذه ليست الفكرة إطلاقاً. يقول أيدان هولاند من شركة Censys: "لا يكترثون بالسبعة دولارات، بل يريدون رقم بطاقتك الائتمانية". وتقول لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إن الأمر أسوأ من ذلك، إذ قد تُسرق هويتك.