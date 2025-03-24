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سبوتنيك: الشرطة التركية تفرق بعنف تجمعًا مؤيدًا لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل

24
MARCH
2025
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سبوتنيك: أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن الشرطة فرقت بعنف المشاركين في تجمع جماهيري في إسطنبول دعمًا لرئيس البلدية المعتقل، واقتادتهم إلى محطة مترو فيزنيجيلر.

 

,بعد انتهاء التجمع أمام مبنى البلدية، بقي بعض المشاركين في حديقة ساراتشانه وواصلوا إلقاء الزجاجات والألعاب النارية على الشرطة، وترديد الهتافات ضدهم.


بعد دقائق، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وبدأت بدفع المشاركين في التجمع بعنف إلى خارج الحديقة. بعد ذلك، واصلت قوات الأمن مطاردتهم إلى أقرب محطة مترو فيزنيجيلر، التي تقع على بُعد مئات الأمتار من الحديقة.


أفادت قناة سوزجو التلفزيونية يوم الأحد، أن محكمة تركية أمرت باعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المشتبه بتورطه في فساد.
ومع ذلك، رُفض طلب اعتقاله في إطار التحقيق في قضية إرهاب ثانية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ستار" نقلاً عن مصادر رسمية.


إلى جانب إمام أوغلو، اعتُقل عدد من كبار مسؤولي البلدية؛ ليصل إجمالي عدد المتورطين في القضية إلى أكثر من 90 شخصًا.

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